Circa 140 civili aspettavano il treno per Kiev

Almeno un morto e diversi feriti in un raid russo che ha colpito la stazione ferroviaria di Kherson, in Ucraina, dove si trovavano circa 140 civili che aspettavano il treno per Kiev. Lo scrive su Telegram il ministro dell’Interno ucraino. “Kherson: 140 civili attendevano di evacuare alla stazione di Zaliznychny – afferma Igor Klymenko – quando il nemico ha scatenato un bombardamento sul luogo”. La vittima è un agente di polizia della regione di Kirovograd. Tra i feriti, alcuni hanno subito lesioni da scheggia e sono stati subito assistiti per le cure del caso.

