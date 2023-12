Manifestazione nel giorno di Natale organizzata da una Ong

La ong Utopia ha radunato migranti davanti al municipio di Parigi per chiedere una sistemazione per gli stranieri che non hanno una casa. La manifestazione va in scena ogni sera alle 18 e si è ripetuta anche a Natale. si tratta per la maggior parte dei casi di donne con bambini piccoli che provengono da paesi come Burkina Faso, Costa d’Avorio, Senegal e Mali.

