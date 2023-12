Manifestazione a Baghdad dopo l'operazione contro le milizie filo-iraniane

A Baghdad un corteo funebre di un miliziano si è trasformato in una manifestazione di protesta anti-americana dopo il raid statunitense contro le milizie filo-iraniane a Hilla. L’operazione ha causato un morto e 18 feriti e arriva come rappresaglia per l’attacco con drone sferrato dal gruppo contro una base militare Usa nel nord dell’Iraq, con un soldato americano ferito.

