Il marito della donna è sospettato della strage. I delitti in una abitazione di Meaux, nell’Ile-de-France

Strage di Natale vicino a Parigi, a Meaux, dove una madre i 4 figli sono stati trovati morti in un appartamento. Il padre è stato arrestato. Lo riporta la tv francese Bfmtv sul suo portale web. I 5 corpi senza vita sono stati scoperti nella serata di lunedì 25 dicembre in una abitazione di Meaux (Seine-et-Marne) ed è stata aperta, nella notte, un’inchiesta per omicidio premeditat dal procuratore di Meaux Jean-Baptiste Bladier. Le vittime, che sarebbero di origine haitiana secondo le informazioni riportate dalla tv francese sul suo sito web, sono “una donna e i suoi quattro bambini piccoli” di 7 anni, 4 anni, 2 anni e 8 mesi.

Il padre 33enne, che si era dato alla fuga, è stato arrestato questa mattina. Lo riporta la tv francese Bfmtv sul suo portale web, aggiungendo che l’uomo era già noto per vicende di violenza domestica. Il procuratore di Meaux terrà una conferenza stampa alle 11. Il padre, ricercato da ieri sera, è stato arrestato stamane a Sevran, in Seine Saint Denis, secondo le notizie di Rmc (confermate dal procuratore), come riporta Bfmtv.

Le cinque vittime sono state uccise a coltellate. La madre aveva 35 anni. Quando la polizia è arrivata lunedì sera, l’appartamento, situato a Meaux, a una ventina di chilometri da Disneyland, non presentava segni di effrazione e il padre di famiglia era assente.A dare l’allarme è stato una vicina di casa. Stava aspettando la famiglia per condividere la cena della vigilia di Natale. Preoccupata di non avere più notizie dalla madre ha informato la polizia. Il padre arrestato, di 33 anni, – secondo quanto riferisce Rmc – soffrirebbe di disturbi psichiatrici. È già noto alle forze dell’ordine per un caso di violenza domestica. Nel 2019 ha aggredito la moglie con un coltello. Ma la procedura era stata chiusa a causa della patologia dell’uomo.

