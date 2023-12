La Novocherkassk distrutta nel porto di Feodosia

La Novocherkassk va in fiamme dopo essere stata colpita dalle forze ucraine nel porto di Feodosia, sul Mar Nero in Crimea. “La grande nave da sbarco Novocherkassk” è stata “distrutta” dai nostri piloti”, ha riferito l’aeronautica ucraina su Telegram. Sergey Aksenov, il capo delle autorità di occupazione russe in Crimea, ha dichiarato che “un attacco nemico è stato effettuato nella zona di Feodosia e l’area portuale è stata recintata“.

