Una casa distrutta dalle fiamme durante l'incursione

Un’abitazione in un campo profughi in Cisgiordania è stata danneggiata in un raid israeliano. Nelle immagini le fiamme che escono da una finestra dell’edificio nel campo profughi di Nour Shams, vicino alla città di Tulkarem. Il Ministero della Sanità palestinese ha dichiarato che sette persone sono state ferite e quattro case sono state distrutte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata