Dopo che è scoppiata una rissa

Le autorità statunitensi affermano che un uomo è stato colpito a morte e tre persone sono rimaste ferite in un centro commerciale in Colorado. Il dipartimento di polizia di Colorado Springs afferma che nella vigilia di Natale è scoppiata una rissa tra due gruppi di persone nel pomeriggio al Citadel Mall. Gli agenti hanno ricevuto una segnalazione di spari e hanno risposto. La polizia afferma tramite la piattaforma di social media X che un uomo adulto è morto sul posto con una ferita da arma da fuoco. Altri due sono stati portati in ospedale in gravi condizioni, ciascuno colpito almeno una volta. Anche una donna ha riportato ferite apparentemente lievi. La polizia afferma di aver arrestato “più persone” e che il centro commerciale è stato sgomberato e chiuso.

