Il suo avvocato è andato a trovarlo oggi: sta bene

Il dissidente russo Alexei Navalny si trova in una colonia penale a Kharp, nell’Artico russo. “Abbiamo trovato Alexey Navalny. Ora si trova nell’IK-3 nell’insediamento di Kharp nel distretto autonomo di Yamal-Nenets. Il suo avvocato è andato a trovarlo oggi. Alexey sta bene”. Così su Twitter la portavoce di Navalny, Kira Yarmish.

“Abbiamo trovato Alexei Navalny! Grazie ai nostri sostenitori, attivisti, giornalisti e media che si sono preoccupati per la sorte di Alexei, che non si stancano mai di scrivere della sua situazione e che cercano di scoprire dove si trova. Fin dall’inizio è stato chiaro che le autorità volevano isolare Alexei, soprattutto prima delle elezioni. La sua posizione è stata nascosta. C’è stato un blocco totale delle informazioni su di lui. Ancora oggi, la Corte Suprema dice di non sapere dove si trovi” ha scritto Ivan Zhdanov, il direttore dell’Associazione anticorruzione di Alexei Navalny, su X. La portavoce di Navalny ha detto che il dissidente è in colonia penale nell’Artico russo. “Ci sono state inviate molte informazioni false. Abbiamo inviato 618 richieste e gli avvocati hanno cercato in ogni centro di detenzione preventiva, a volte ripetutamente. E questa è solo una piccola parte di tutto ciò che abbiamo fatto. Abbiamo cercato di escludere il maggior numero possibile di colonie e centri di detenzione preventiva. Non ci siamo limitati al lavoro legale”, prosegue Zhdanov.

“Alexei Navalny è stato trovato. Si trova nella colonia penale IK-3 di Kharp ‘Polar Wolf’, nel distretto autonomo di Yamalo-Nenets, una delle colonie più settentrionali e remote in generale. Le condizioni sono dure, con un regime speciale nella zona del permafrost. È molto difficile arrivarci e non esistono sistemi di consegna delle lettere. Grazie a coloro che continuano a scrivere e a diffondere informazioni su Alexei e altri prigionieri politici, continuiamo la lotta. Grazie. Libertà per Navalny. L’avvocato è stato lì oggi. Ha visto Alexei. Neanche all’avvocato è stato permesso di entrare subito. Sembra che la colonia sia stata preparata in anticipo per il suo arrivo. Il capo del Servizio Penitenziario Federale Arkady Gostev è stato lì in aprile, forse allora è stata presa la decisione di trasferire Alexei lì. La situazione di Alexei è un esempio vivido di come il sistema tratta i prigionieri politici, cercando di isolarli e sopprimerli. Grazie a coloro che continuano a scrivere e a diffondere informazioni su Alexei e sugli altri prigionieri politici, continuiamo a lottare. Grazie. Libertà per Navalny”, conclude il lungo post.

