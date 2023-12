Il presidente americano ai reporter: "E' stata una conversazione privata"

“Ho avuto una conversazione privata, non ho chiesto il cessate il fuoco”. Così il presidente Usa Joe Biden ai reporter, dopo la telefonata avuta con il primo ministro israeliano Benjamin Netayahu. A Biden è stata anche posta una domanda relativa alla questione dell’immunità per Donald Trump (anche se il giornalista non cita il nome dell’ex presidente), dopo che la Corte Suprema ha bocciato la richiesta di esame rapido sull’immunità del tycoon quando era alla Casa Bianca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata