Il presidente Usa e la First Lady al Children's National Hospital

Il presidente Usa Joe Biden e la moglie Jill si sono recati venerdì in visita al Children’s National Hospital per incontrare i giovani pazienti e le loro famiglie in vista del Natale. La First Lady ha letto un racconto ai bimbi. La visita fa parte di una tradizione che va avanti ormai da 81 anni e che risale alla First Lady Bess Truman.

