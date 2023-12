La cattedrale, patrimonio mondiale dell'UNESCO, si trova nel cuore della capitale ucraina

Al termine di un delicato processo di restaurazione, sono state installate altre due croci in cima alle cupole della cattedrale di Santa Sofia di Kiev, in Ucraina, risalente all’XI secolo, danneggiate dalla guerra. La cattedrale, patrimonio mondiale dell’UNESCO, si trova nel cuore di Kiev. Fu costruita per rivaleggiare con la Basilica di Santa Sofia a Istanbul. Il monumento, una delle massime espressioni dell’arte bizantina, contiene la più grande collezione di mosaici e affreschi di quel periodo. Circondata da edifici monastici risalenti al XVII secolo, la basilica è uno dei principali siti turistici di Kiev.

