Corsa ai regali nella capitale addobbata con alberi e decorazioni

A Baghdad in Iraq la comunità cristiana si prepara al Natale. Nella capitale a maggioranza musulmana non mancano le decorazioni e gli alberi mentre molti abitanti nel sabato dell’antivigilia affollano i centri commerciali e i negozi per comprare regali, nonostante l’inflazione pesi sulle tasche degli iracheni. Anche le pasticcerie hanno preparato dolci speciali per le festività.

