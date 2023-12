Iniziata la stagione del Pacu Jawi

Cominciata nel distretto di Tanah Datar, a Sumatra, in Indonesia, la tradizionale stagione delle corse dei tori, conosciuta come Pacu Jawi. Durante le gare, da mezzogiorno al tramonto, ogni fantino cavalca una coppia di tori, affiancato da attrezzature per l’aratura, accompagnato da musica tradizionale. Pacu Jawi √® un evento annuale che si tiene per quattro settimane consecutive in quattro sottodistretti di Tanah Datar.

