Il segretario Onu Guterres: "Niente giustifica attacchi terroristici Hamas del 7 ottobre". Uccisi numerosi miliziani nella Striscia di Gaza

La Mezzaluna Rossa palestinese afferma di aver ricevuto venerdì 70 camion carichi di aiuti umanitari dalla Mezzaluna Rossa egiziana, secondo la Cnn. Il rapporto aggiunge che 78 camion sono entrati nella Striscia di Gaza giovedì, rispetto ai circa 500 camion al giorno prima dello scoppio della guerra, il 7 ottobre. Approvata intanto la risoluzione Onu sugli aiuti umanitari ma senza la tregua.

Unrwa, 150mila colpiti da ordine evacuazione Israele a Deir al Balah

“Le autorità israeliane hanno emesso ulteriori ordini di evacuazione dall’area centrale di Gaza a Deir al Balah per espandere l’operazione militare in corso”. Lo scrive su X il direttore degli Affari dell’Unrwa (Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi), Thomas White, sottolineando che “più di 150mila persone sono state colpite” dagli ordini di evacuazione. “L’area – aggiunge – è già sopraffatta dagli sfollati”, “le persone a Gaza sono persone. Non sono pezzi su una scacchiera: molti sono già stati spostati più volte. L’esercito israeliano ordina semplicemente alle persone di spostarsi nelle aree dove sono in corso attacchi aerei. Nessun posto è sicuro, non c’è nessun posto dove andare”.

Colpiti obiettivi Hezbollah in Libano

Le forze di sicurezza israeliane hanno riferito di aver effettuato una serie di attacchi contro siti di Hezbollah in Libano durante la notte e questa mattina. Lo riportano i media israeliani. Stando a quanto riferito, tra gli obiettivi ci sono un complesso militare e altre infrastrutture utilizzate dal gruppo terroristico. L’esercito ha inoltre fatto sapere di aver effettuato bombardamenti di artiglieria lungo il confine, presumibilmente per sventare gli attacchi pianificati da Hezbollah.

Imboscata in sud Gaza City, uccisi numerosi miliziani Hamas

Durante le operazioni di terra nella parte meridionale di Gaza City, le forze di sicurezza israeliane hanno riferito che le truppe della Brigata della Riserva di Yiftah hanno effettuato un’imboscata contro Hamas, uccidendo decine militanti. Lo riporta Times of Israel. Secondo quanto riferito dalla testata, le truppe hanno aperto il fuoco per far fuggire decine di uomini armati da un edificio utilizzato come centro di comando. L’edificio è stato poi colpito da un aereo da caccia. Sempre nell’area meridionale di Gaza City, l’Idf ha riferito che i cecchini della Brigata Yiftah hanno ucciso diversi uomini armati di Hamas che si stavano preparando ad attaccare le truppe. Altri edifici identificati dalla brigata come utilizzati da Hamas nell’area sono stati colpiti da aerei, aggiunge l’esercito.

Guterres: “Niente giustifica attacchi terroristici Hamas del 7 ottobre”

“Niente può giustificare i terribili attacchi terroristici lanciati da Hamas il 7 ottobre, o il brutale rapimento di circa 250 ostaggi. Ribadisco il mio appello affinché tutti gli ostaggi rimasti siano rilasciati immediatamente e senza condizioni”. Lo scrive su X il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Ieri il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, dopo diversi rinvii del voto, ha approvato una risoluzione su Gaza. Il testo chiede un’accelerazione nelle consegne degli aiuti ai civili nella Striscia, ma è scomparsa la richiesta di una “urgente sospensione delle ostilità” fra Israele e Hamas. Quello che viene chiesto, invece, è di “creare le condizioni per una cessazione sostenibile delle ostilità”. Gli Stati Uniti, dal canto loro, si erano detti “profondamente delusi e sconcertati” dal fatto che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite “non sia stato in grado di condannare l’orribile attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre”.

Nothing can possibly justify the horrific terror attacks launched by Hamas on 7 October, or the brutal abduction of some 250 hostages. I repeat my call for all remaining hostages to be released immediately and unconditionally. — António Guterres (@antonioguterres) December 22, 2023

“Per quanto difficile possa sembrare oggi, la soluzione dei due Stati – in linea con le risoluzioni delle Nazioni Unite, il diritto internazionale e gli accordi precedenti – è l’unica via verso una pace sostenibile. Qualsiasi suggerimento contrario nega i diritti umani, la dignità e la speranza al popolo palestinese”, aggiunge Guterres. Secondo il segretario generale dell’Onu, “il modo in cui Israele sta conducendo questa offensiva sta creando enormi ostacoli alla distribuzione degli aiuti umanitari all’interno di Gaza. Un’operazione di aiuto efficace a Gaza richiede sicurezza; personale in grado di lavorare in sicurezza; capacità logistica; e la ripresa dell’attività commerciale”.

