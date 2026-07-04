Mondiali 2026: Argentina, che fatica con Capo Verde. La Colombia vince contro il Ghana

Ai Mondiali 2026, si sono concluse le sfide dei sedicesimi di finale. A completare il tabellone degli ottavi arrivano le vittorie dell’Argentina su Capo Verde e della Colombia sul Ghana. L’Albiceleste ora affronterà l’Egitto, che si è imposto sull’Australia ai calci di rigore, mentre i colombiani se la vedranno contro la Svizzera.

L’Argentina rischia, tutto liscio per la Colombia

Tra i due match della notte italiana, a riservare più emozioni è quello tra Argentina e Capo Verde. La favola degli isolani è durata fino ai tempi supplementari: la formazione africana ha costretto al pareggio la corazzata guidata da Lionel Messi, che mette la sua firma alla mezz’ora del primo tempo e centra anche un nuovo record: andare a rete per otto partite consecutive ai Mondiali.

Il post con cui la Fifa ha celebrato il record centrato da Messi, in gol per otto partite consecutive ai Mondiali. (Foto: Instagram, Fifa)

Quella che doveva essere una gara tutta in discesa per gli argentini è invece una battaglia che sfinisce: al 59′ Deroy Duarte segna il pareggio per i capoverdiani, che tirano su un vero e proprio muro difensivo impenetrabile per gli avversari. L’Albiceleste torna in vantaggio con Lisandro Martinez al 92′, quando ormai sembrava fatta, ma la sorpresa è ancora dietro l’angolo: circa dieci minuti dopo, al 103′, Lopes Cabral segna il 2-2 capoverdiano. Inizia il conto alla rovescia per la lotteria dei rigori, con l’Argentina quasi in psicodramma e i tifosi africani in visibilio per i loro beniamini, ma lì dove non può l’attacco albiceleste riesce sfortunatamente la difesa capoverdiana: così, al 111′, un autogol di Diney condanna gli isolani a dire addio a un Mondiale che resterà nella storia dello sport dell’arcipelago africano. Un finale dolceamaro che per Capo Verde sa comunque di leggenda, mentre l’Argentina tira ben più di un sospiro di sollievo.

Decisamente meno movimentata, invece, la partita tra Colombia e Ghana. I sudamericani trovano la rete del successo con Arias dopo soli 14 minuti dall’inizio del match, che scorre senza particolari guizzi. Ora testa agli ottavi, che inizieranno stasera con Canada-Marocco e Paraguay-Francia.