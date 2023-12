Sfida di velocità con il vassoio carico di lattine, bottiglie e bicchieri

Camerieri e cameriere hanno partecipato a una gara sulla spiaggia di Copacabana a Rio, segnando così l’inizio della stagione estiva con cieli senza nuvole e sole cocente. L’evento, organizzato da alberghi e sindacati dei camerieri, ha visto i professionisti del settore correre con il vassoio carico di oggetti, unendo velocità, concentrazione ed equilibrio. Il vicesindaco della zona sud di Rio, Flavio Valle, ha affermato che la competizione è stata un’opportunità per mettere in mostra lo spirito della città. Questo appuntamento si tiene solitamente l’11 agosto per la Giornata del cameriere ma questo è stato un momento per celebrare l’inizio dell’estate a Rio, una stagione turistica molto intensa per la città e molto attesa da hotel e ristoranti.

