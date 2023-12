La manifestazione davanti al Congresso a Buenos Aires

In migliaia hanno protestato in Argentina nella notte tra mercoledì e giovedì davanti al Congresso, a Buenos Aires, dopo che il neo presidente argentino Javier Milei ha annunciato decine di decreti per deregolamentare l’economia. Il megadecreto prevede l’abrogazione di almeno 30 leggi fra cui quella che vieta la privatizzazione delle aziende pubbliche e la possibilità di convertire le società calcistiche in Società per azioni.

Le forze federali hanno allontanato i manifestanti dalla strada, ma alla fine hanno permesso loro di marciare verso l’iconica Plaza de Mayo, dove si trova il palazzo presidenziale Casa Rosada insieme ad altri edifici ministeriali.

