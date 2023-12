Una violenta tempesta ha scaricato piogge torrenziali nel New England

A pochi giorni dalle vacanze di Natale, una forte tempesta ha scaricato piogge torrenziali su diversi Stati del New England, nel nordest degli Stati Uniti, causando notevoli disagi agli abitanti. Almeno cinque persone sono morte per il maltempo, con diversi fiumi che sono esondati causando inondazioni. Il Maine è tra gli Stati ad aver avuto più problemi. In molte comunità sono caduti ben più di 7,6 centimetri di pioggia durante la tempesta. A Waterville più di dieci auto sono state viste galleggiare in un parcheggio allagato presso l’Hathaway Creative Center, circondate da detriti, tronchi, assi e vegetazione. La polizia statale del Maine sta ancora cercando due persone la cui auto è stata travolta dalle alluvioni. Alcune città del Vermont, che avevano subito gravi inondazioni lo scorso luglio a causa di una tempesta, hanno registrato nuovi danni per le inondazioni. Diciassette persone sono state salvate dalle acque alluvionali a Conway, nel New Hampshire, quattro delle quali in elicottero.

