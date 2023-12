Centinaia di persone in piazza: chiedono al governo di agire

Centinaia di lavoratori, imprenditori e organizzazioni hanno marciato per le strade di Lima, in Perù, contro l’ondata sempre più crescente di criminalità nel Paese. I manifestanti, che hanno segnalato un aumento della violenza durante i furti, chiedono al governo di agire contro la delinquenza. Luis Villanueva, segretario generale della Federazione delle Costruzioni Civili, ha affermato che l’attuale livello di criminalità “sta uccidendo i peruviani”. Al termine della manifestazione, alcuni leader sindacali hanno incontrato la presidente Dina Boluarte nel palazzo presidenziale. Boluarte ha affermato di aver dato più potere alla Polizia Nazionale per consentirle di combattere la criminalità.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata