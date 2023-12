Dimiuisce l'attività del vulcano, ma non si sa quanto possa ancora durare

Sembra diminuire di ora in ora l’eruzione del vulcano Fagradalsfjall, a circa quattro chilometri da Grindavik, in Islanda, non distante dalla capitale Reykjavik. L’Ufficio meteorologico islandese ha riferito che, nelle ultime ore, il flusso di lava sia stato un quarto rispetto a quello prodotto al momento dell’eruzione, nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 dicembre vicino alla città di Grindavik. Le spettacolari e suggestive immagini di questo video sono state riprese da un drone, che ha sorvolato la lunga spaccatura del vulcano da cui fuoriesce la lava. La vulcanologa Helga Torfadottir dell’Università dell’Islanda ha affermato che si prevede che l’eruzione continuerà a diminuire di intensità, ma che gli scienziati non hanno idea di quanto tempo possa ancora durare.

