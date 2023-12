Il presidente ucraino ha parlato alla nazione: "Grande vittoria sul Mar Nero"

“Ho fatto un serio viaggio d’affari con la mia squadra. Diversi, non dirò il numero, diversi nuovi sistemi di difesa Patriot saranno in Ucraina per proteggere il nostro Paese in inverno. Questo è un risultato molto importante”. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante la conferenza stampa di fine anno. Lo riporta Unian. Gli ufficiali delle forze armate ucraine “hanno proposto di mobilitare altre 450-500mila persone. È una cifra molto seria. Ho detto che avevo bisogno di più argomenti” ha detto ancora Zelesnky. “Credo che sia una questione molto delicata”, ha aggiunto, come riporta Ukrinform.

Il presidente ucraino ha parlato di una “grande vittoria sul Mar Nero” contro la Marina russa nel corso dell’anno, sottolineando che Mosca lì non ha più il dominio. Zelensky ha aggiunto che la Marina russa non è più in grado di impedire all’Ucraina di commerciare attraverso il Mar Nero e che la Russia è stata costretta a ritirare le sue navi da guerra dalla Crimea occupata dai russi e annessa da Mosca nel 2014. “Sono fiducioso che gli Stati Uniti non ci tradiranno e che ciò che abbiamo concordato con loro sarà pienamente attuato” ha detto ancora.

“Non siamo invitati a entrare nella Nato e i segnali di una partecipazione parziale, francamente, non hanno senso” ha poi aggiunto il presidente ucraino. L’adesione di Kiev alla Nato sarebbe “l’opzione più potente per noi”, ha aggiunto Zelensky, ma l’ipotesi che “i paesi della Nato combatteranno per un pezzo di Ucraina” è “fantasia”.

