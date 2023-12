Tre persone sono rimaste ferite, nessuna è in pericolo di vita

Una scuola è crollata nella città di Odorheiu Secuiesc, nella contea di Harghita, in Romania centrale uccidendo una persona e ferendone altre tre. Il crollo ha interessato un’area di circa 200 metri quadrati. Secondo quanto dichiarato dalle autorità, la vittima è stata estratta senza vita dalle macerie mentre i tre feriti sono stati ricoverati d’urgenza. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. In un video, diffuso sui social, si vedono i soccorritori impegnati ad estrarre una persona dai detriti del palazzo ridotto a un cumulo di macerie.

