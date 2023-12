Nei giorni scorsi già evacuate 4mila persone

Dopo settimane di intensa attività sismica è iniziata l’eruzione vulcanica che era attesa nella penisola di Reykjanes in Islanda. Numerosi i video che già circolano dell’eruzione avvenuta a nord di Grindavik. La zona nei pressi del villaggio era considerata la fra le più probabili per l’eruzione e nei giorni scorsi 4mila persone erano state evacuate dal villaggio di pescatori. Si tratta della quarta eruzione vulcanica in tre anni nella penisola di Reykjanes.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata