Lancio incrociato di veicoli senza pilota tra Kiev e la Russia

Per il secondo giorno consecutivo c’è stato un lancio incrociato di droni tra l’Ucraina e la Russia. Il ministero della Difesa russo ha affermato in un post su Telegram che le sue forze armate hanno abbattuto almeno 35 droni ucraini diretti in tre regioni della Russia sud-occidentale. Tra gli obiettivi segnalati c’era anche una base aerea russa che ospita bombardieri utilizzati in Ucraina. Sempre questa mattina, le forze aeree ucraine hanno dichiarato di aver abbattuto 20 droni Shahed di fabbricazione iraniana lanciati durante la notte dalle truppe russe nell’area meridionale e occidentale del Paese, oltre a un missile da crociera. Un civile è stato ucciso nella notte vicino a Odessa, un porto chiave del Mar Nero, dopo che i resti di un drone distrutto sono caduti sulla sua casa.

