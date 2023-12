Raid su larga scala dell'Idf

Le ultime notizie dalla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, del 17 dicembre. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

9:57 Ministra Esteri francese in Israele, chiederà tregua immediata

La ministra degli Esteri francese Catherine Colonna è arrivata in Israele questa mattina. Lunedì si recherà in Cisgiordania e in Libano. Secondo quanto riferito dal Quai d’Orsay e riportato dai media francesi, la ministra, oltre agli incontri ufficiali, dovrebbe vedere le famiglie degli ostaggi francesi. Colonna chiederà “una nuova tregua umanitaria, immediata e duratura”, che porti a un cessate il fuoco permanente, al fine di garantire il rilascio di tutti gli ostaggi e l’arrivo di aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. Ieri il ministero degli Esteri francese ha dato notizia della morte di un diplomatico francese, deceduto a causa delle ferite riportate dopo un bombardamento israeliano a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza.

9:16 Quattro palestinesi uccisi in attacco in Cisgiordania

L’agenzia palestinese Wafa ha riferito che l’esercito israeliano, nelle scorse ore, ha ucciso quattro palestinesi nel corso di un raid su larga scala lanciato nella città di Tulkarm, nella Cisgiordania occupata. L’attacco ha provocato il ferimento di altre persone, alcune delle quali sono in gravi condizioni, spiega l’agenzia che cita fonti locali e mediche. Le vittime sono Mahmoud Samer Jaber, 22 anni, Ghayth Yasser Shahada, 25 anni, Waleed Asa’ad Zahra, 22 anni, e Asa’ad As’ad Zahra, 33 anni. Le fonti hanno riferito a Wafa che sono state uccise in un attacco effettuato con un drone che li ha presi di mira mentre si trovavano nel campo profughi di Nour Shams.

