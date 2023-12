È tornato in patria con un volo da Tolosa. Per la sua scomparsa è ricercata la madre

Il 17enne britannico Alex Batty è tornato ieri, 16 dicembre, nel Regno Unito, sei anni dopo essere essere scomparso durante una vacanza di due settimane in Spagna. L’assistente capo Matt Boyle della Greater Manchester Police ha dichiarato che Batty è arrivato in Inghilterra con un volo da Tolosa, dove è stato ritrovato. Ha detto che la polizia “deve ancora stabilire completamente le circostanze della sua scomparsa” e se ci debba essere un’indagine penale. Melanie Batty, la madre di Alex, è ricercata dalla polizia britannica in relazione alla scomparsa del figlio. I funzionari francesi sostengono che potrebbe trovarsi in Finlandia, mentre il nonno di Alex, David Batty, anche lui coinvolto nella sparizione, sarebbe morto circa sei mesi fa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata