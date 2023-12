L'uomo è morto dopo un attacco israeliano a Khan Younis

Lacrime e disperazione a Gaza dove decine di persone hanno preso parte ai funerali di Samer Abu Daqqa, il cameraman di Al Jazeera ucciso venerdì in un attacco israeliano a Khan Younis. Durante l’attacco è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita, un altro giornalista di Al Jazeera: il corrispondente della stessa emittente qatariota Wael Dahdouh.

