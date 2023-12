Il presidente: "Notevole per noi e per l'intera Europa"

“Si tratta di un risultato davvero notevole per noi e per l’intera Europa“. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky in un video, dopo che ieri è arrivato l’ok all’apertura dei negoziati di adesione dell’Ucraina all’Ue.

