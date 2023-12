Il ministro della Difesa era insieme agli omologhi nipponico e britannico

Guido Crosetto a Tokyo ha firmato l’accordo con Gran Bretagna e Giappone per il Global Combat Air Programme (Gcap) un trattato che istituisce un’organizzazione congiunta per il co-sviluppo di un aereo caccia avanzato. Il ministro della Difesa, insieme all’omologo britannico Grant Shapps è stato accolto con un picchetto d’onore dopo l’arrivo. Il progetto trilaterale è basato su un’uguale partecipazione in termini di costi e benefici e sulla condivisione delle migliori tecnologie tra i tre Paesi.

