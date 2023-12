Il video diffuso dall'esercito di Tel Aviv che fa sapere di aver ucciso diversi miliziani

Nella Striscia proseguono i combattimenti a Shejaiya e Jabalia, nel nord di Gaza, e a Khan Younis, nel sud. L’esercito israeliano fa sapere di aver eliminato “molti terroristi” di Hamas nel nord negli ultimi giorni. I soldati israeliani hanno fatto irruzione in un complesso scolastico da cui uomini armati di Hamas avevano sparato contro i soldati, li hanno uccisi e hanno eliminato le “infrastrutture terroristiche” trovate nella scuola. A Khan Younis, le truppe dell’unità Maglan hanno fatto irruzione in diverse località e hanno trovato armi, tra cui granate e fucili kalashnikov. I soldati hanno anche distrutto due entrate di tunnel, un magazzino di armi e una postazione per il lancio di razzi.

