Il fumo visibile in gran parte della capitale

Un incendio si è sviluppato in un popolare mercato all’aperto nel centro di Bangkok in Thailandia: nuvole di fumo nero sono visibili da tutta la capitale thailandese. Il mercato si trova in un isolato lungo una strada trafficata tra un grande magazzino e un edificio adibito a uffici. Nessuna persona è rimasta ferita.

