Il numero 1 di Kiev atteso da Joe Biden

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato alla Casa Bianca per incontrare il presidente Usa Joe Biden. Al termine del vertice è in programma una conferenza stampa. In mattinata, il leader ucraino ha incontrato a Capitol Hill i leader del Congresso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata