La droga nascosta in confezioni di tonno surgelato. Arrestate 20 persone appartenenti ad una organizzazione criminale balcanica

La polizia spagnola ha sequestrato a Vigo 11 tonnellate di cocaina, arrestando 20 persone appartenenti ad una organizzazione criminale balcanica. La droga veniva introdotta illegalmente nel paese in container per spedizioni e trasporto ed era nascosta tra confezioni di tonno surgelato. La società produttrice era utilizzata come copertura. In un’altra indagine portata a termine a Valencia gli agenti hanno trovato 3.400 chili di cocaina, nascosti nei doppi fondi di container.

