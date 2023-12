Del dissidente politico russo non si hanno notizie da sette giorni

“Siamo preoccupati tutti. Speriamo sia soltanto un’assenza di informazione. Seguiamo con attenzione”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’assemblea nazionale invernale di Confagricoltura ha commentato lasituazione legata al dissidente politico russo Alexey Navalny, attualmente in carcere e di cui non si hanno notizie da sette giorni. L’oppositore russo sarebbe stato trasferito dalla colonia penale Ik-6 Melekhovo, ma le autorità carcerarie non hanno fornito dettagli sulla nuova ubicazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata