L'oppositore russo non è più "negli elenchi" ma secondo la sua portavoce si rifiutano di dire dove sia stato trasferito

Prosegue il giallo sulla sorte di Alexei Navalny di cui collaboratori e sostenitori non hanno notizie da sei giorni. Secondo la sua portavoce Kira Yarmysh l’oppositore russo sarebbe stato trasferito dalla colonia penale Ik-6 Melekhovo ma le autorità carcerarie non avrebbero fornito dettagli sulla nuova ubicazione. Le autorità Ik-6 Melekhovo “hanno appena detto a un avvocato che il prigioniero Navalny non è più nei loro elenchi”, ha scritto su X Yarmysh “ma si rifiutano di dire dove sia stato trasferito”.

