Il Parlamento polacco ha eletto il leader centrista Donald Tusk come nuovo primo ministro, aprendo la strada a un nuovo governo pro-Ue dopo 8 anni di governo conservatore. Il premier incaricato Mateusz Morawiecki non ha ottenuto la fiducia per formare un nuovo esecutivo. La Camera bassa del Parlamento si è espressa a favore di Tusk con 248 voti contro 201, senza astensioni. La nomina di Tusk giunge quasi due mesi dopo le elezioni. Martedì è attesa la presentazione del suo programma.

