Al voto un progetto di risoluzione per un cessate il fuoco umanitario immediato nella Striscia

Martedì l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha programmato una riunione di emergenza per votare un progetto di risoluzione che chiede un cessate il fuoco umanitario immediato a Gaza. Riyad Mansour, ambasciatore palestinese presso le Nazioni Unite, ha dichiarato all’Associated Press che è simile alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza a cui gli Stati Uniti hanno posto il veto lo scorso venerdì. Nell’Assemblea Generale non ci sono veti ma, a differenza del Consiglio di Sicurezza, le sue risoluzioni non sono giuridicamente vincolanti. Sono comunque importanti come barometro dell’opinione globale. Dallo scoppio della guerra aerea e terrestre tra Israele e Hamas sono morti migliaia di palestinesi, per lo più civili. Dall’attacco del 7 ottobre da parte di Hamas e altri militanti sono morte 1.200 persone e circa 240 sono state catturate da Israele. Oltre 100 di loro sono stati rilasciati durante un cessate il fuoco durato una settimana il mese scorso.Con pochissimi aiuti concessi, i palestinesi affrontano gravi carenze di cibo, acqua e altri beni di prima necessità. Alcuni osservatori temono apertamente che i palestinesi saranno costretti ad abbandonare del tutto Gaza.

