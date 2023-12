Primo appuntamento elettorale da quando è stata attuata una revisione sotto la guida dei "patrioti" di Pechino

I residenti di Hong Kong si sono recati alle urne in occasione delle prime elezioni del consiglio distrettuale da quando è stata attuata una revisione elettorale sotto la guida dei “patrioti” di Pechino che amministrano la città, escludendo di fatto tutti i candidati pro-democrazia. Il capo dell’esecutivo del territorio John Lee ha espresso il suo voto di prima mattina in un seggio elettorale in una zona benestante dell’isola di Hong Kong. I consigli distrettuali, che si occupano principalmente di questioni municipali come l’organizzazione di progetti edilizi e di strutture pubbliche, sono stati gli ultimi importanti organi politici scelti per lo più dai cittadini. Le ultime elezioni del consiglio distrettuale, nel 2019, con un’affluenza record del 71%, si sono risolte in uno smacco per i candidati popolari e in una massiccia sconfitta per i candidati che rappresentano gli interessi dell’establishment e del Partito Comunista Cinese.

