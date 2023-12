"Hamas mette a rischio bambini nella Striscia", afferma il portavoce Daniel Hagari

Le forze di difesa israeliane (Idf) riferiscono di avere trovato un grande orso di peluche con dentro un fucile da cecchino e munizioni durante un raid in una scuola usata da Hamas nella Striscia di Gaza, e altre armi nascoste all’interno di borse dell’Unrwa, agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, nelle classi di una scuola adiacente. “Durante le attività operative della 551esima Divisione, ieri è stato trovato un grande orsacchiotto contenente fucili di precisione e munizioni all’interno di una scuola. Inoltre, in una scuola vicina, sono state trovate armi nascoste nelle aule, alcune nascoste in borse dell’Unrwa”, si legge in un post su X del portavoce dell’Idf Daniel Hagari, che allega due video in cui si vedono soldati mentre aprono la schiena del peluche e vi trovano all’interno delle armi.

“L’organizzazione terroristica di Hamas sta usando i giochi dei bambini per nascondere le armi, mettendo deliberatamente a rischio i bambini di Gaza. Durante la guerra, sono state trovate armi nascoste negli oggetti e nelle aree di gioco dei bambini, tra cui nello zaino di una bambina, sotto i letti dei bambini, nelle scuole e nei parchi giochi”, ha aggiunto Hagari.

