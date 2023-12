Bergoglio nella preghiera alla Madonna recitata a Piazza di Spagna, a Roma

Papa Francesco si è recato tra piazza di Spagna e piazza Mignanelli per la tradizionale cerimonia in occasione della Festa dell’Immacolata. Affidare alla Madonna “tutte le donne che hanno sofferto violenza e quelle che ancora ne sono vittime, in questa città, in Italia e in ogni parte del mondo. Tu le conosci ad una ad una, conosci i loro volti. Asciuga, ti preghiamo, le loro lacrime e quelle dei loro cari”, ha detto il Pontefice durante la preghiera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata