Presente anche il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri

Cerimonia consueta di Papa Francesco per l’8 dicembre. Il Pontefice si è recato tra piazza di Spagna e piazza Mignanelli a Roma per la deposizione della corona di fiori in occasione dell’Immacolata concezione. Bergoglio ha recitato una preghiera di rito e ha fatto un’omelia in cui ha parlato di temi come la pace e il contrasto alla violenza sulle donne. In seguito ha salutato le autorità presenti, il sindaco Roberto Gualtieri con il figlio, i fedeli e la stampa.

