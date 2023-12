Le parole del vice ambasciatore americano Robert Wood alle Nazioni Unite

Gli Stati Uniti hanno dichiarato che voteranno contro una bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che chiede il cessate il fuoco a Gaza. “Sebbene gli Usa sostengano con forza una pace duratura in cui sia gli israeliani che i palestinesi possano vivere in pace e sicurezza, non appoggiamo le richieste di un cessate il fuoco immediato. Questo non farebbe altro che piantare i semi per la prossima guerra, perché Hamas non ha alcun desiderio di vedere una pace duratura, di vedere una soluzione a due Stati”, ha detto il vice ambasciatore americano Robert Wood alle Nazioni Unite. “Continueremo a fare pressione per la protezione dei civili mentre Israele persegue obiettivi militari legittimi. E non rinunceremo a un futuro in cui Hamas non controlli Gaza, che è insostenibile per la sicurezza di Israele e della regione e per il benessere del popolo palestinese”, ha aggiunto. Le sue dichiarazioni sono arrivate dopo che il segretario generale Onu Antonio Guterres aveva invocato l’articolo 99 della Carta delle Nazioni Unite, chiedendo un cessate il fuoco umanitario immediato, considerata la tragica situazione nella Striscia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata