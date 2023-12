E' considerato lo strumento diplomatico più potente che ha a disposizione il segretario delle Nazioni Unite

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha invocato l’articolo 99 della Carta dell’Onu. E’ considerato lo strumento diplomatico più potente che ha a disposizione l’alto funzionario per portare all’attenzione qualsiasi questione che possa minacciare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. “Ho scritto al Consiglio di Sicurezza invocando l’articolo 99 perché siamo al punto di rottura. C’è un alto rischio di collasso totale del sistema di supporto umanitario a Gaza, che avrebbe conseguenze devastanti. Prevediamo che ciò si tradurrà in una completa rottura dell’ordine pubblico e in un aumento della pressione per lo spostamento di massa in Egitto. Temo che le conseguenze potrebbero essere devastanti per la sicurezza dell’intera regione”, ha detto Guterres nella sede Onu a New York. “Non c’è un’efficace protezione dei civili. Dall’inizio delle operazioni militari di Israele sarebbero stati uccisi più di 17mila palestinesi. Tra questi, più di 4mila donne e 7mila bambini. Secondo il Programma alimentare mondiale, c’è un serio rischio di fame e carestia. Nel nord di Gaza il 97% delle famiglie non mangia a sufficienza. Nel sud la cifra tra gli sfollati è dell’83%. Tutti gli abitanti del nord e più di un terzo degli sfollati del sud stanno semplicemente morendo di fame”, ha aggiunto. “Esorto i membri del Consiglio di Sicurezza a fare pressione per scongiurare una catastrofe umanitaria e facendo appello alla dichiarazione di un cessate il fuoco umanitario. La brutalità perpetrata da Hamas non potrà mai giustificare la punizione collettiva del popolo palestinese. Sebbene i razzi indiscriminati lanciati da Hamas contro Israele e l’uso di civili come scudi umani siano in contrasto con le leggi di guerra, tale condotta non assolve Israele dalle proprie violazioni”.

