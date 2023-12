Nel 2019 un incendio bruciò il tetto e la guglia della cattedrale parigina

Il presidente francese, Emmanuel Macron, si è recato in visita al cantiere della cattedrale di Notre Dame, a un anno dalla riapertura in programma per il 2024. Si tratta della sesta visita di Macron a Notre Dame da quando un incendio bruciò il tetto e la guglia della chiesa il 15 aprile del 2019.

La visita del presidente francese sottolinea anche il suo personale attaccamento al gioiello architettonico, simbolo della ricca storia culturale, letteraria e religiosa del Paese. Il programma prevede il completamento della penultima fase di restauro entro la fine dell’anno e la riapertura della cattedrale, molto attesa, per l’8 dicembre 2024.

