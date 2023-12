La maggioranza repubblicana del Senato Usa ha bloccato lo stanziamento di nuovi aiuti a Kiev

La Casa Bianca ribadisce il rischio di un confronto militare diretto con la Russia in caso di sconfitta dell’Ucraina e una successiva aggressione a un Paese dell’Alleanza Atlantica. “Se Putin attaccasse un alleato Nato, i soldati americani dovrebbero essere coinvolti“, ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, ripetendo in un briefing con la stampa quanto detto precedentemente dal presidente Usa Joe Biden. Negli Stati Uniti si sta discutendo sull’invio di fondi a Kiev, con la maggioranza repubblicana del Senato che ha bloccato lo stanziamento di nuovi aiuti come merce di scambio per ottenere leggi più severe anti-immigrati.

