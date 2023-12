Il leader di Pyongyang ha fatto un appello per più nascite e più bambini nello stato

Un emozionato Kim Jong Un ha presieduto la “V Conferenza nazionale delle madri” in una delle grandi sale della capitale della Corea del Nord, Pyongyang. Il leader nordocoreano, ha tenuto un discorso all’inizio e alla fine dell’evento, facendo un appello per più nascite e più bambini nel suo stato socialista. Folla in estasi per Kim come al solito lungamente acclamato e applaudito.

