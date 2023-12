L'autista avrebbe perso il controllo del mezzo: anche lui è tra le vittime dell'incidente

Un autobus carico di passeggeri ha perso il controllo mentre affrontava una curva in discesa ad Hamtic, un villaggio di montagna delle Filippine centrali, precipitando in un profondo burrone: almeno 16 persone hanno perso la vita e altre 12 sono rimaste ferite, di cui 8 in condizioni critiche. Tra le vittime anche l’autista. Lo hanno riferito le autorità. Stando ai rapporti, il mezzo si è schiantato contro una ringhiera di cemento ed è caduto nel burrone. “L’autista suonava ripetutamente il clacson perché apparentemente aveva perso il controllo dell’autobus prima che precipitasse nel burrone”, ha detto al telefono all’Associated Press Ronniel Pabustan, un soccorritore provinciale di Antique, citando i resoconti di alcuni passeggeri.

