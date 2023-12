E' successo al Sea Life a Oberhausen che ospita il più grande vivaio di squali della Germania

Babbo Natale in versione subacquea all’acquario Sea Life a Oberhausen, in Germania. L’inusuale Santa Claus con le sue renne si è tuffato nella vasca con tartarughe marine, piccoli squali e razze per portare cibo alle creature marine. L’acquario di Oberhausen ospita il più grande vivaio di squali della Germania.

