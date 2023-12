Consenso popolare in tutti i quesiti superiore al 95%. Secondo il consiglio elettorale nazionale più di 10,5 milioni di elettori hanno votato 'sì'

I venezuelani hanno approvato, con il referendum indetto dal governo del presidente Nicolás Maduro, la rivendicazione della sovranità sul territorio Esequibo, regione ricca di risorse naturali contesa con la Guyana. Secondo il consiglio elettorale nazionale più di 10,5 milioni di elettori hanno votato ‘sì’. Ai venezuelani è stato chiesto se erano favorevoli alla creazione di uno stato nel territorio conteso, garantendo la cittadinanza agli attuali e futuri residenti dell’area e rifiutando la giurisdizione della Corte Suprema delle Nazioni Unite per risolvere il disaccordo tra i due paesi. “È stato un successo totale per il nostro Paese, per la nostra democrazia“, ha dichiarato il presidente Nicolas Maduro ai sostenitori riuniti a Caracas dopo l’annuncio dei risultati, prima di evidenziare “il livello molto importante di partecipazione del popolo” al referendum.

