I soccorritori cercano altri 22 dispersi

I corpi di 11 escursionisti sono stati recuperati in seguito all’eruzione del Monte Marapi, in Indonesia. I soccorritori cercano almeno altri 22 dispersi. Il vulcano, situato nel distretto di Agam, nella provincia di Sumatra occidentale, ha emesso spesse colonne di cenere alte fino a 3.000 metri nel cielo e nuvole di cenere calda si sono diffuse per diversi chilometri. I villaggi e le città vicine sono stati ricoperti da tonnellate di detriti vulcanici. Sabato circa 75 escursionisti hanno iniziato la scalata del monte, alto quasi 2.900 metri e sono rimasti bloccati.

